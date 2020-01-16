«انتهاك القانون».. تهمة جديدة تواجه ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 24 سبتمبر 2019. (أرشيفية: فرانس برس)

ذكرت هيئة حكومية مستقلة، الخميس، أن البيت الأبيض «انتهك» القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مما يمس بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وحسب وكالة «فرانس برس»، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي قرارا قانونيا مفاده بأن «مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض انتهكوا القانون بحجب نحو 214 مليون دولار من أموال الدفاع مخصصة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا».

ونشر التقرير في اليوم نفسه الذي سيؤدي خلاله أعضاء مجلس الشيوخ اليمين تمهيدا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي. وسيتوجب على ترامب الإجابة خلال هذه المحاكمة عن اتهامين، الأول حول إساءة استخدام السلطة والثاني حول عرقلة عمل الكونغرس.

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ويتهم ترامب بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وقال مكتب المحاسبة في تقريره إنّ «لدى الرئيس صلاحيات ضيقة ومحدودة لتعليق» أموال أقرها الكونغرس.

وأضاف البيان أنّ مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض «أشاروا إلى أنهم علقوا الأموال لضمان أنها لن تصرف بطريقة من شأنها أن تعارض السياسة الخارجية للرئيس ترامب». وقال إن «القانون لا يسمح (لهؤلاء المسؤولين) بتعليق أموال لأسباب على علاقة بالسياسة». ويؤكد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون أنه لم يمارس أي ضغوط، ويشيرون في هذا الصدد إلى ان جزءا كبيرا من المساعدة العسكرية جرى منحها.