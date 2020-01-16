الأمم المتحدة: 45 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة في دول أفريقيا الجنوبية

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن عددا قياسيا من سكان دول أفريقيا الجنوبية يبلغ 45 مليونًا بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة جرّاء الجفاف والفيضانات والصعوبات الاقتصادية.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لولا كاسترو في بيان إن «أزمة الجوع هذه بلغت نطاقًا لم نشهده من قبل وتشير الأدلة إلى أنها ستزداد سوءا»، وحذّرت الوكالة من أنها لم تتمكن إلا من جمع 205 ملايين دولار (184 مليون يورو) من 489 مليون دولار تحتاج إليها.

وأضافت: «في حال لم نحصل على التمويل اللازم، فلن يكون أمامنا خيار سوى مساعدة عدد أقل ممن هم بحاجة ماسة وبشكل أقل»، وساء وضع الأمن الغذائي في المنطقة جرّاء انخفاض معدلات النمو وتزايد عدد السكان والجفاف والفيضانات في وقت تعد كل من إسواتيني وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي الأكثر تأثّرا.

ويعيش نحو نصف سكان زيمبابوي التي تعد 15 مليون نسمة في حالة انعدام مزمن للأمن الغذائي، نحو 2.2 مليون في المناطق الحضرية وخمسة ملايين في الأرياف، وفق أرقام الأمم المتحدة، ويعاني من انعدام الأمن الغذائي نحو 20% من سكان ليسوتو التي تعاني من الجفاف ونحو 10% من سكان ناميبيا، وفي أكتوبر، أشارت منظمة الصليب الأحمر في زامبيا إلى أن الجفاف خلّف نحو 2.3 مليون شخص يعانون من «انعدام شديد للأمن الغذائي».

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن العائلات في أنحاء المنطقة قللت استهلاكها للغذاء، إذ تتخلى عن بعض الوجبات بينما يترك الأطفال المدارس ويتم بيع الأملاك والاستدانة لتعويض الخسائر الزراعية، وتعد النساء والأطفال الأكثر تأثرا.

وفي هذه الأثناء، يتوقّع العلماء المزيد من الشهور الحارة والجافّة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما ينذر بموسم حصاد سيئ آخر، وقد يسوء الوضع أكثر إذ من المحتمل أن يطول موسم الجفاف أكثر من المعتاد، ما يؤثر على محاصيل الحبوب في أبريل، ويخطط برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات في موسم القحط إلى 8.3 مليون شخص في المناطق التي تحولت مستويات الجوع فيها إلى أزمة.