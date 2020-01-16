ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 08:41 صباحا
تفتيش أمتعة المسافرين في مطار ميامي بأميركا، 21 مايو 2019، (ا ف ب)

ضبطت السلطات الأميركية نحو 4500 قطعة سلاح خلال عمليات التفتيش الأمني في المطارات العام 2109، وهو رقم قياسي من نوعه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 5% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو الأعلى خلال 18 عاما من تاريخ إدارة سلامة النقل الأميركية. ومن بين 4432 قطعة سلاح عثر عليها إما في حقائب الأمتعة المحمولة ومع الركاب أنفسهم، كان 87% منها مذخرا، وفق ما أعلنت الإدارة في بيان.

وقال المسؤول في إدارة سلامة النقل ديفيد بيكوسكي: «إن التزايد المستمر في عدد الأسلحة النارية التي يحضرها الركاب إلى النقاط الأمنية في المطارات مقلق جدا». وضبطت تلك الأسلحة في نقاط تفتيش في 278 مطارا في أنحاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتها أتلانتا (323) و«دالاس - فورت وورث» (217) ودنفر (140).

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