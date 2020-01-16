كندا: دفع إيران تعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة أولوية لنا

وزير النقل الكندي مارك غارنو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير النقل الكندي مارك غارنو أنّ إحدى أولويات حكومته هو أن تدفع إيران تعويضات مالية لعائلات الكنديين الـ57 الذين قضوا الأسبوع الماضي، حين أسقطت طهران طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إنّ «أحد المتطلبات من وجهة نظر كندا، بالإضافة إلى العدالة، هو التعويض الذي يجب أن يقدّمه المذنبون، الذين كان لهم دور في هذا الحادث المأساوي»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: «أولويتنا الأولى في الوقت الراهن هي دعم أسر وأصدقاء الضحايا»، مؤكدا أن أيا من جثامين هؤلاء لم يعد إلى كندا، متابعا: «حتى إذا كنا غير قادرين على أن نعيد لهم أحباءهم، إلا أنه يمكننا أن نتأكد من حصولهم على تعويض لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات العصيبة».

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته تعتزم مطالبة طهران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا الكنديين.

والطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، تحطّمت فجر الثامن من الجاري بعيد دقائق من إقلاعها من طهران متّجهة إلى كييف، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا بينهم 57 كنديا. وبعد أيام من الكارثة اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.