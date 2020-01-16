مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب.. والمحاكمة تبدأ الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:40 صباحا

تسلم مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لمحاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة؛ بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعليًا الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية الخميس، رئيسًا لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين.

وقال ماكونيل إن محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ «فعليًا» الثلاثاء المقبل.

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