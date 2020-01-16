إسرائيل: إيران ستمتلك نهاية العام اليورانيوم الكافي لصنع قنبلة ذرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:02 صباحا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (فرانس برس).

حذر مسؤولون إسرائيليون من أن إيران ستمتلك في نهاية العام الجاري ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، لكن دون أن يعني ذلك أن الجمهورية الإسلامية تعتزم صنع واحدة على الفور.

وقال المسؤولون في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية وتحققت منها وكالة «فرانس برس» إن إيران تخصب ما بين 100 و180 كلغ من اليورانيوم شهريًا بنسبة 4%، وهو معدل سيسمح لطهران بأن تحصل بحلول نهاية العام على ما يقرب من 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم العالي التخصيب، العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الثلاثاء نقلاً عن التقرير السنوي لإدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للعام 2020 أن الإيرانيين يحتاجون إلى أكثر من ستة أشهر بقليل للوصول إلى هذا المستوى، وإلى حوالي عامين آخرين لتطوير صواريخ قادرة على حمل قنبلة نووية.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن إيران ليست في عجلة من أمرها لصنع قنبلة نووية لأنها لا تريد حربًا، على الرغم من أن حصول تصعيد عسكري لا يزال واردًا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مساء الثلاثاء «نعرف بالضبط ما يجري في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أنها تستطيع حيازة السلاح النووي. أقولها مرة أخرى:«إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة القنبلة الذرية».

بدوره قال قائد الجيش السابق بيني غانتز، المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 2 مارس إن «إيران أمامها سنتين أو ثلاث سنوات لامتلاك قدرات نووية».

ومنذ سنوات عديدة تتهم إسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران دوماً. وعلى غرار الإدارة الأميركية الحالية تعارض الدولة العبرية الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية.

ولا تنفك الدولة العبرية تدعو الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي انسحبت في 2018 من اتفاقية فيينا وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية المشدّدة على طهران.

والثلاثاء خطت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني خطوة إضافية لإرغام طهران على العودة للالتزام بمفاعيل اتفاق فيينا بإعلان الترويكا الأوروبية تفعيل آلية فضّ النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق. وتعليقًا على الخطوة الأوروبية قال نتانياهو «أدعو كل الدول الغربية إلى إعادة فرض عقوبات في الأمم المتحدة» على إيران».

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