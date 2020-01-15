رئيس الوزراء اليوناني يقترح تعيين امرأة رئيسة لأول مرة في تاريخ البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 11:21 مساء
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. (فرانس برس).

رشح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، ايكاتيريني ساكيلاروبولو التي تشغل منصبا رفيعا في السلك القضائي لتكون رئيسة للبلاد.

وفي حال تم إقرار هذا الترشيح في البرلمان، فان القاضية البالغة 63 عامًا التي تترأس مجلس الدولة ستكون أول امرأة تحتل هذه المنصب الفخري في اليونان. ويتوقع أن يكون تعيينها مجرد أمر شكلي كون حزب رئيس الوزراء الديموقراطية الجديدة يحتل 158 مقعدًا من مقاعد البرلمان الـ300.

ولم تحدد إلى الآن جلسة في البرلمان للتصويت على التعيين، لكن يتوجب أن يتم ذلك بحلول 13 فبراير، أي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي بروكوبيس بافلوبولوس.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب تلفزيوني «آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل»، مشددًا على أن خياره هذا يكسر التقاليد ليس فقط لأن ساكيلاروبولو امرأة، بل ايضًا لأنها لا تنتمي إلى أي حزب، ولفت إلى أن الخيار «ينطوي على الوحدة والتقدم».

وقالت ساكيلاروبولو لوكالة أنباء «آي أن آي» الرسمية أن ترشيحها «شرف لها»، كما شكرت رئيس الوزراء مبدية استعدادها لـ«تكريس نفسها بكل ما تملك من قوة من أجل هذا الواجب الكبير».

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