برلين: العراق يؤيد بقاء جنود ألمان على أرضه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 08:38 مساء
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، أن الحكومة العراقية تؤيد بقاء جنود ألمان على أرضها ضمن التحالف الذي يقاتل تنظيم «داعش».

وقال ماس متحدثًا في مجلس النواب إن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أبلغ ممثلي الحكومة الألمانية أن «بغداد مهتمة جدًّا باستمرار الالتزام الدولي» كما «أيدت كذلك خلال محادثات جرت معنا بقاء الجيش الألماني في العراق»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الجيش الألماني في 7 يناير سحب جزء من جنوده المنتشرين في العراق لمهمات تدريب، ونقلهم إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية قرب بغداد.

وتنشر برلين حاليًا نحو 120 عسكريًّا في العراق في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، يتولون بشكل أساسي مهام تدريب.

لكن ماس أكد مجددًا أن ألمانيا ستحترم «على الدوام سيادة العراق»، ولا سيما إذا طلبت بغداد في نهاية المطاف رحيل القوات الأجنبية. لكنه تابع: «نوصي بتمكيننا من مواصلة الدعم الذي قدمناه حتى الآن؛ لأننا نعتقد أن أي أمر آخر سيساهم في انعدام الاستقرار في العراق».

ودعا البرلمان العراقي في 8 يناير الحكومة إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» بما فيها القوات الأميركية وعديدها 5200 جندي.

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