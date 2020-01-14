فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعل آلية فض النزاع النووي مع إيران

باشرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران آلية تسوية للخلافات ينص عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران على العودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك، نقلته وكالتا «فرانس برس» و«رويترز».

وقال الوزراء «لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة»، ولكنهم أشاروا إلى أن «دولنا الثلاث لا تنضم إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران» ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة.