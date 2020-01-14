الديمقراطيون «يرتبون أوراقهم» في اجتماع يمهد لمحاكمة ترامب

نانسي بيلوسي خلال مؤتمر صحفي في سان سلفادور في 9 أغسطس 2019. (فرانس برس)

تجمع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الديمقراطيين، الثلاثاء تمهيدا لإحالة مادتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما ينذر بمحاكمته الوشيكة بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وتجري بيلوسي النائبة عن ولاية كاليفورنيا محادثات في مجلس النواب في اجتماع مغلق مع أعضاء غالبيتها الديمقراطية لتحديد إجراءات آلية العزل التاريخية وجدولها الزمني، وسيتم خلال الاجتماع تعيين النواب الذين سيكلفون الادعاء خلال محاكمة الرئيس الجمهوري، حسب وكالة «فرانس برس».

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وصوت مجلس النواب في 18 ديسمبر على عزل ترامب، بتهمة استغلال النفوذ لممارسته ضغوطا على أوكرانيا بهدف دفعها للتحقيق بشأن منافسه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، وعرقلة تحقيق لاحق في هذا الشأن في الكونغرس.

وسيتم بعد ذلك التصويت على القرارات التي ستصدر عن هذه المحادثات، خلال اجتماع موسع قد يعقده مجلس النواب في أعقاب لقاء الديمقراطيين، وعندها يشرع الباب لبدء محاكمة ترامب، ثاني رئيس يتعرض لهذه الآلية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأبدى زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، استعداده للتحرك بسرعة، وهو لا يخفي نيته في تبرئة ترامب، وصرح الإثنين في مجلس الشيوخ بأن «مجلس النواب ألحق ما يكفي من الضرر» لافتا إلى أن مجلس الشيوخ «جاهز لتحمل مسؤولياته». وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين لموقع «بوليتيكو» إنه يتوقع استدعاءه اعتبارا من الثلاثاء لإجراء المحاكمة.

«رهان غريب لن يفضي إلى شيء»

وحسب قواعد عمل مجلس الشيوخ، تبدأ المحاكمة مع دخول فريق المدعين العامين من مجلس النواب إلى أروقة «الكابيتول» للالتحاق بمجلس الشيوخ، وتلاوة الاتهامين الموجهين إلى ترامب واللذين أديا إلى التصويت على عزله في مجلس النواب. وبعد ذلك يقسم رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس المكلف بموجب الدستور الإشراف على المداولات، على لزوم «عدم الانحياز»، ثم يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين أمامه ليكونوا قضاة ومحلفين في المحاكمة.

واتهم مجلس النواب ترامب بـ«استغلال السلطة» و«عرقلة عمل الكونغرس» في عملية تصويت جرت في 18 ديسمبر وأظهرت انقسام النواب بشكل تام على أساس الانتماء الحزبي.

وأرجأت نانسي بيلوسي إحالة التهمتين إلى مجلس الشيوخ سعيا لانتزاع ضمانات حول حصول محاكمة «منصفة»، وطلب الديمقراطيون خصوصا من ماكونيل استدعاء عدد من مستشاري ترامب للاستماع إلى إفاداتهم بعدما منعهم البيت الأبيض من المثول أمام مجلس النواب.

.. وأيضا سجال بين بيلوسي وماكونل حول محاكمة ترامب

لكن ماكونل رد بالقول «هذا الرهان الغريب لم يفض إلى شيء» لكنه أثبت بحسبه أن التحقيق في مجلس النواب كان «متسرعا وضعيفا وغير كامل»، مرجئا مسألة الشهود إلى تاريخ لاحق، ومن غير المتوقع التوصل إلى تسوية حول هذا الموضوع في ظل الأجواء المتوترة في الكونغرس.

«محاكمة وهمية»

ويدرك الديمقراطيون الذين لا يشغلون سوى 47 مقعدا من أصل مئة في مجلس الشيوخ أنهم لا يحظون بأي فرصة في التوصل إلى عزل الرئيس الذي يتطلب غالبية الثلثين، لكنهم يأملون في أن تبرز المحاكمة معلومات محرجة لترامب.

وأقر زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر الإثنين بأن «المحاكمة في مجلس الشيوخ ستتحول إلى مهزلة، واجتماع متلفز من أجل محاكمة وهمية».

وصوت الديمقراطيون على عزل ترامب لاتهامه في مجلس النواب باستخدام وسائل الدولة من أجل الضغط على أوكرانيا لتعلن فتح تحقيق حول جو بايدن الذي قد يواجهه في انتخابات نوفمبر المقبل، وأخذوا عليه تجميد مساعدة عسكرية أساسية لهذا البلد الذي يخوض نزاعا مسلحا تشارك فيه روسيا، من أجل تحقيق هدفه.

أما الجمهوريون المتحدون حول الرئيس، فينددون بـ«حرب شعواء» يشنها الديمقراطيون عليه، معتبرين أن خصومهم لم يتخطوا الهزيمة التي ألحقها بهم في انتخابات 2016.