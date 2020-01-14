رئيس كوريا الجنوبية يحذر من «ضيق الوقت» أمام اتفاق «نزع الأسلحة النووية» لبيونغ يانغ

رئيس كوريا الجنوبية يتحدث خلال مؤتمر صحفي في سيول، 14 يناير 2020. (فرانس برس).

حذر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان، الثلاثاء، من أن الوقت يضيق أمام واشنطن وبيونغ يانغ للتوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وأقر بوجود «توقف في المحادثات»، مؤكدًا أن «التوقف المطول للحوار يمكن ان يعيد الوضع الى الوراء، وبالتالي فهو ليس مرغوبًا به».

وقال جاي-ان في مؤتمره الصحافي السنوي بمناسبة رأس السنة، «ليس لدى الطرفين الكثير من الوقت أمامهما» وأضاف«حين ينطلق السباق الرئاسي بالكامل، فقد لا يكون من السهل على الولايات المتحدة أن تكرس الوقت لمحادثات مع كوريا الشمالية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ورغم توقف المحادثات شدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن المحادثات لا تزال ممكنة قائلًا «الشمال يترك الباب مفتوحا أمام الحوار»، وأضاف «لا يمكننا أن نتحلى بالتفاؤل إزاء المحادثات بين الشمال والجنوب وبين الشمال والولايات المتحدة، لكنني لا اعتقد أننا في مرحلة يجب أن نكون فيها متشائمين».

وشدد مون على أن كوريا الشمالية لم ترفض أبدًا المحادثات حول التعاون بشأن الحدود، وقال «لم يكن هناك أي رسالة تشير إلى رفض المحادثات بين الشمال والجنوب لبحث تحسن العلاقات بين الكوريتين أو التعاون بينهما».

وأشار إلى احتمال استئناف الزيارات السياحية من الجنوب إلى الشمال والدفع في اتجاه استثناءات في مجال العقوبات إذا تطلب الأمر، مع تكرار دعوته إلى محادثات مع بيونغ يانغ حول تشكيل فرق موحدة لتسير معا وخوض المنافسات معا في الألعاب الأولمبية المرتقبة في طوكيو في يوليو المقبل.

وأضاف أن الألعاب هذه السنة قد تستعيد دورها «كحدث لتشجيع السلام في شبه الجزيرة الكورية»، لكن اقتراح مون ياتي وسط تجميد كوريا الشمالية العلاقات الرياضية.

ولطالما دعا الرئيس الكوري الجنوبي الذي قام برعاية المحادثات بين الطرفين، إلى الحوار مع بيونغ يانغ واستخدم الألعاب الاولمبية الشتوية عام 2018 لبناء تقارب دبلوماسي بلغ ذروته مع القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.

لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية في هانوي السنة الماضية؛ بسبب مسألة تخفيف العقوبات وما يمكن أن تقدمه كوريا الشمالية في المقابل. وانهت بيونغ يانغ منذ ذلك الحين تجميد التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تعود الى المحادثات إلا إذا لبت واشنطن مطالبها أولًا بالكامل. وعلقت أيضا التعاون مع كوريا الجنوبية قائلة ان «ليس لديها أي شيء لتبحثه» مع سيول.