ترودو يحمل أميركا وإيران مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 11:14 صباحا
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، 11 يناير 2020، (ا ف ب)

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية لكانوا اليوم على قيد الحياة لولا تصعيد التوتر مؤخرا في المنطقة، محملا واشنطن وطهران المسؤولية عن ذلك.

وقال ترودو إن الأسرة الدولية كانت «واضحة جدا حول ضرورة خلو إيران من السلاح النووي» إنما كذلك حول «التعامل مع التوتر في المنطقة الناجم أيضا عن تحركات الولايات المتحدة»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع ترودو معلقا على مقتل 57 كنديا في تحطم الطائرة، «أعتقد أنه لو لم يحصل توتر وتصعيد مؤخرا في المنقطة، لكان هؤلاء الكنديون الآن في منازلهم مع عائلاتهم».

وأقرت إيران السبت بأنها أسقطت «عن طريق الخطأ» طائرة «بوينغ 737-800» التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعيد إقلاعها الأربعاء من طهران.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف وقتل ركابها الـ176 ومعظمهم إيرانيون وكنديون، وسط توتر عسكري متصاعد في المنطقة.

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وكانت إيران استهدفت قبل ساعات بصواريخ بالستية قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الأميركي رداً على على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد في 3 يناير الجاري.

وقال ترودو إنه كان بوده «بالطبع» أن يتلقى تحذيرا مسبقا من واشنطن حول الضربة التي أدت إلى تصفية الجنرال سليماني.

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