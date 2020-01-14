واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 01:24 صباحا

أزالت الولايات المتحدة الصين من قائمتها السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها، في خطوة تأتي قبل يومين من توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، بحسب ما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية الإثنين.

وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس إنّ «قيمة اليوان قد تعزّزت وإنّ الصين لم تعد تعتبر، في نظر الولايات المتحدة، دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها».

وكانت الوزارة أدرجت في 5 أغسطس، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصين على قائمة الدول التي «تخفّض قيمة عملتها مقابل الدولار» من أجل تعزيز صادراتها على حساب الصادرات الأميركية.

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