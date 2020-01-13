المرشح الديموقراطي كوري بوكر ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي

المرشح الديموقراطي كوري بوكر، 21 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

انسحب السناتور الأميركي كوري بوكر، أبرز المرشحين الديموقراطيين من أصول إفريقية، من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مبررا انسحابه بضعف التمويل وانعدام فرص فوزه.

وأعلن بوكر في بيان وقف حملته الانتخابية عشية المناظرة الأخيرة لمرشحي الحزب الديموقراطي قبل بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا في 3 فبراير، وفق «فرانس برس»

وأفاد بيان سناتور نيوجيرزي أن «حملتنا بلغت مرحلة نحتاج فيها إلى مزيد من الأموال للمتابعة ومواصلة حملة يمكن أن تحقق الفوز»، مشيرا إلى «غياب التمويل وتزايد صعوبات جمع التبرعات، لعدم مشاركته في المناظرة المقبلة».

وقال كوري إن عضويته في هيئة المحلفين في المحاكمة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ سيفاقم الصعوبات التي تواجهه في جمع التبرعات «لأن قضية العزل الطارئة ستبقيني في واشنطن».

وبانسحاب بوكر يبقى مرشح أسود وحيد هو ديفال باتريك يخوض السباق مع 11 مرشحا آخر. وتأهل لمناظرة الثلاثاء كل من نائب الرئيس السابق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وإيمي كلوبوتشار ورئيس البلدية السابق لساوث بند بيت بوتيدجاج والملياريدير توم ستاير.