المرشح الديموقراطي كوري بوكر ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 08:28 مساء
المرشح الديموقراطي كوري بوكر، 21 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

انسحب السناتور الأميركي كوري بوكر، أبرز المرشحين الديموقراطيين من أصول إفريقية، من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مبررا انسحابه بضعف التمويل وانعدام فرص فوزه.

وأعلن بوكر في بيان وقف حملته الانتخابية عشية المناظرة الأخيرة لمرشحي الحزب الديموقراطي قبل بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا في 3 فبراير، وفق «فرانس برس»

وأفاد بيان سناتور نيوجيرزي أن «حملتنا بلغت مرحلة نحتاج فيها إلى مزيد من الأموال للمتابعة ومواصلة حملة يمكن أن تحقق الفوز»، مشيرا إلى «غياب التمويل وتزايد صعوبات جمع التبرعات، لعدم مشاركته في المناظرة المقبلة».

وقال كوري إن عضويته في هيئة المحلفين في المحاكمة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ سيفاقم الصعوبات التي تواجهه في جمع التبرعات «لأن قضية العزل الطارئة ستبقيني في واشنطن».

وبانسحاب بوكر يبقى مرشح أسود وحيد هو ديفال باتريك يخوض السباق مع 11 مرشحا آخر. وتأهل لمناظرة الثلاثاء كل من نائب الرئيس السابق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وإيمي كلوبوتشار ورئيس البلدية السابق لساوث بند بيت بوتيدجاج والملياريدير توم ستاير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرائق أستراليا تحت السيطرة وتوقع هطول أمطار بالمناطق المنكوبة
دولى
مطالب بنقل الكوالا المهدد في أستراليا إلى نيوزيلندا
علوم وتكنولوجيا
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجه جديد لبرازيلية ناجية من السرطان