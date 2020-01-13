روسيا تحدد 3 نقاط تفتيش جديدة في إدلب لخروج المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 05:08 مساء
أثار دمار من القصف في إدلب. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة.

وأضافت الوزارة في البيان، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، بحسب «رويترز».

وطالب الجيش الروسي الجماعات المسلحة بالسماح للناس بمغادرة إدلب إذا رغبوا في ذلك. وقال سكان ومعارضون إن روسيا وحلفاءها أوقفوا الضربات الجوية على إدلب يومالأحد بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع تركيا، لكن عددا قليلا منهم عبروا عن تفاؤلهم بأن الاتفاق سيصمد.

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