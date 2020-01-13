بيلوسي تعلن التوصّل إلى أدلة تكفي لعزل ترامب

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، 10 يناير 2020، (ا ف ب)

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصّلت إلى «أدلة تكفي لعزله»، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وتلتقي بيلوسي الثلاثاء نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وفي تغريدة، قال ترامب إنه ينبغي إغلاق القضية دون محاكمة، معتبرا أن أي إجراءات في مجلس الشيوخ ستعطي مصداقية لا مبرر لها لما يعتبرهُ «حملة مطاردة سياسية» يشنها ضده خصومه الديمقراطيون.

ومنذ قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزل ترامب في 18 ديسمبر، لم تقم بيلوسي بتسليم مادّتَي الاتّهام لترامب المتمثلتين بممارسة ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية، وبعرقلة التحقيق في الكونغرس.

تقديم الأدلة

وكانت بيلوسي أملت أن تتمكن من الضغط على زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، ليسمح بمثول شهود وتقديم أدلة جديدة في المحاكمة، لكنّه لم يخضع.

والأحد أكدت رئيسة مجلس النواب أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام حقّق نتائج مهمّة، قائلة «أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود».

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وأضافت بيلوسي «باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما يقومون بذلك (استدعاء الشهود) وإما يدفعون ثمن عدم القيام به».

وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتّهامين الموجّهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزل ترامب، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأميركي، جون بولتون، استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.