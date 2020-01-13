بومبيو يندّد بهجوم صاروخي استهدف الأحد قاعدة جوية عراقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 01:53 صباحا

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد عن «غضبه» جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة قاعدة البلد الجوية العراقية التي تتمركز فيها قوات أميركية، في الوقت الذي أشارت فيه إيران الى رغبتها بخفض التوترات في المنطقة.

وقال بومبيو في تغريدة إنهه «غاضب إزاء التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية»، مضيفا «هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي»، وفق وكالة فرانس برس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد، فيما وحمّلت الولايات المتحدة سابقا مسؤولية هجمات مماثلة الى جماعات مدعومة من ايران في العراق.

وتستضيف قاعدة البلد فرقة أميركية من القوات الجوية إضافة إلى متعاقدين اميركيين، لكن تم إجلاء معظمهم بعد تصاعد حاد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسبوعين الاخيرين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس.

والبلد هي القاعدة الجوية الرئيسية لطائرات إف 16 العراقية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة تعرضت القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية، لهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون التي أصابت في الغالب جنودا عراقيين، ولكنها قتلت أيضا متعاقدا أميركيا الشهر الماضي.

وتسارعت التطورات بعد مقتل المتعاقد، حيث نفذت الولايات المتحدة هجمات ضد مجموعة موالية لإيران في العراق اضافة الى قتل الجنرال الإيراني قائد فيلق القدس قاسم سليماني خارج مطار بغداد.

وتعهدت الفصائل الموالية لإيران في العراق بالانتقام ردا على تلك الغارات.

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