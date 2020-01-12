ترامب يحذر إيران لكنه ما زال مستعداً لمحاورتها

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : الإنترنت)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران مجدداً الأحد من قمع المتظاهرين احتجاجا على إسقاط النظام الإيراني لطائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية، في حين أكد وزير الدفاع في إدارته أن الرئيس ما زال مستعداً لمحاورة إيران.

وكتب ترامب في تغريدة «أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم»، غداة تحذيره طهران من ارتكاب «مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين»، وفق وكالة فرانس برس.

وفرقت الشرطة الإيرانية السبت طلاباً أثناء تجمع لتكريم ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية الـ176، والتي اعترفت إيران بأنها أسقطتها «عن طريق الخطأ».

وأضاف ترامب «آلاف الأشخاص قتلوا أو سجنوا أصلاً من جانبكم»، منبها الى أن العالم «والأهم الولايات المتحدة تراقبكم».

ويشير ترامب إلى التظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر في إيران بعد إعلان السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، وقتل فيها 300 شخص، وفق منظمة العفو الدولية.

ويأتي تحذير ترامب في ظلّ توتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعد بشكل كبير منذ أن قتل الأميركيون قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في 3 يناير الحالي.

ورد الإيرانيون الأربعاء بهجمات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق تأويان عسكريين أميركيين، لم تسفر عن ضحايا، وفق رواية الجانب الأميركي.

ورغم التوتر، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد أن الرئيس ترامب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «بدون شروط مسبقة».

وقال إسبر لقناة «سي بي إس» إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة الجمهورية الإسلامية حول «مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر».

والأحد، كرر العديد من المسؤولين في إدارة ترامب أن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأميركية تبرر القرار بتصفية سليماني.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الابيض روبرت اوبراين لشبكة إن بي سي، إن هذه المعلومات «أظهرت أن (الايرانيين) مهتمون بمنشآت أميركية في المنطقة، ويريدون ايقاع ضحايا بين الجنود والبحارة والقوات الجوية، إضافة الى دبلوماسيين»، معتبرا أن «الخطر كان وشيكا».

وفي السياق نفسه، قال اسبر عبر سي بي إس إن «هجوما واسع النطاق كان سيحصل خلال أيام في بلدان عدة وفي شكل أكبر من الهجمات السابقة، ما يدفعنا الى نزاع مفتوح مع إيران».

بدوره، دافع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد عن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها واشنطن الجمعة، على العديد من المسؤولين الإيرانيين ومجموعات التصنيع.

وقال لقناة فوكس نيوز «لا نريد استهداف الشعب الايراني، نريد تجفيف العائدات التي تمول افعالا ضارة».