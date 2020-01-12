برلين: زيادة صادرات الأسلحة الألمانية في 2019 بنحو 9 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 05:49 مساء
صادرات الأسلحة الألمانية ارتفعت في عام 2019 مقارنة بعام 2018. (د.ب.أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أن عام 2019 لم يشهد فقط زيادة في إصدار تصاريح جديدة لصادرات الأسلحة، ولكنه شهد أيضا زيادة في الصادرات الفعلية للأسلحة الألمانية.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من السياسية بحزب «الخضر» كاتيا كويل،والذي أورد أن الأوساط الصناعية الألمانية قامت بتصدير أسلحة إلى الخارج بقيمة 9.822 مليون يورو حتى نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 8.770 مليون يورو مقارنة بعام 2018 بأكمله، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

ولكن حجم الصادرات في عامي 2017 و2016 كان أكثر من ذلك بكثير، إذ بلغ 65.2 مليار يورو في 2017، و 5.2 مليار يورو في عام 2016. وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت قبل أيام قليلة أن الحكومة الاتحادية أصدرت تصاريح لصادرات أسلحة في عام 2019 بما يزيد على 8 مليار يورو، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

وكانت الأسلحة الحربية تمثل الثلث تقريبا من إجمالي هذه التصاريح، والباقي معدات عسكرية. وذهب 71% من الصادرات الفعلية للأسلحة الألمانية العام الماضي إلى دول شريكة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحتى شهر أغسطس الماضي، كانت تركيا أهم دولة مستوردة لأسلحة حربية ألمانية بقيمة 4.250 مليون يورو، وذلك بحسب رد سابق لوزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب برلماني. ولكن منذ العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية في أكتوبر عام 2019، سرى عليها وقف تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها في هذا النزاع.

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