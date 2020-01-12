ترامب يحذر إيران لكنه ما زال مستعداً لمحاورتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 05:17 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في أوهايو، 9 يناير 2020. (أ ف ب)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مجدداً الأحد من قمع المتظاهرين احتجاجا على إسقاط النظام الإيراني لطائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية، فيما أكد وزير الدفاع في إدارته أن الرئيس ما زال مستعداً لمحاورة إيران.

وكتب ترامب في تغريدة «أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم»، وذلك غداة تحذيره طهران من ارتكاب «مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين»، وفق «فرانس برس».

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وفرقت الشرطة الإيرانية السبت طلاباً كانوا يهتفون شعارات «متطرّفة» أثناء تجمع تكريماً لضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية الـ176، والتي اعترفت إيران أنها أسقطتها «عن طريق الخطأ». وأضاف ترامب «آلاف الأشخاص قتلوا أو سجنوا أصلاً من جانبكم»، منبها الى أن العالم «والأهم الولايات المتحدة تراقبكم».

ويشير ترامب إلى التظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر في إيران بعد إعلان السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، وقتل فيها 300 شخص وفق منظمة العفو الدولي. ويأتي تحذير ترامب في ظلّ توتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعد بشكل كبير منذ اغتيال الأميركيين قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في 3 يناير.

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ورد الإيرانيون الأربعاء بهجمات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق تأويان عسكريين أميركيين، لم تسفر عن ضحايا. ورغم التوتر، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد ان الرئيس ترامب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «بدون شروط مسبقة».

وقال إسبر لقناة «سي بي إس» إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة الجمهورية الإسلامية حول «مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر».

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