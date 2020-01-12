الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 03:10 مساء

قُـتل 11 شخصًا على الأقل خلال الأيام الأخيرة في جنوب الولايات المتحدة التي تعرضت لعواصف عنيفة دمرت كذلك عدة منازل وقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، وضربت العواصف التي رافقتها رياح قوية عدة مناطق جنوب البلاد منذ الجمعة. ويتوقع أن تنتقل باتجاه الشرق والشمال، الأحد، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية التي أطلقت تحذيرات لعدة ولايات.

وبين القتلى شرطي ورجل إطفاء قالت السلطات المحلية إن سيارة صدمتهما في ولاية تكساس أثناء استجابتهما لاتصالات بشأن حوادث طرقات، وعُـثر على زوجين متوفين بجانب منزلهما المتنقل الذي دمرته العاصفة في ولاية لويزيانا، وفق المسؤول في شرطة المنطقة بيل دافيس.

وقال دافيس عبر قناة تلفزيونية محلية إن «كل شيء مقلوب رأسًا على عقب، الحطام في كل مكان، هذا محزن»، وعُـثر على ثلاثة قتلى في ولاية ألاباما السبت، وبث تلفزيون محلي صور منازل مدمرة وخطوط كهرباء مقطوعة.

وحرم أكثر من 200 ألف شخص من الكهرباء صباح الأحد، وأشارت الصحافة إلى أن ولايتي كارولينا الشمالية وألاباما الأكثر تضررًا.

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