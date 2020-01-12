ترامب يحذر إيران من ارتكاب «مجزرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين»

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، النظام الإيراني من تبعات ارتكاب «مجزرة أخرى بحق المتظاهرين السلميّين»، في إشارة إلى حركة الاحتجاج التي كانت إيران شهدتها في نوفمبر الماضي.

وكتب ترامب على «تويتر»، «لا يُمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتجمع مئات الطلاب في طهران مساء السبت، استجابة لدعوة تكريم 176 شخصًا، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، قُتلوا جراء إسقاط طائرة «بوينغ» أوكرانيّة «بطريق الخطأ» بواسطة صاروخ إيراني الأربعاء. وأسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر في إيران عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفق منظمة العفو الدوليّة.