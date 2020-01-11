أستراليا..«انتهاء أزمة الحرائق يحتاج لوقت طويل» رغم الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 03:26 مساء
عناصر الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز، 10 يناير 2020. (أ ف ب)

حذرت السلطات الأسترالية من أن انتهاء أزمة حرائق الغابات في جنوب شرق البلاد «لا يزال بعيداً» رغم أن انخفاض درجات الحرارة خفف العبء قليلاً عن عناصر الإطفاء المنهكين والسكان السبت.

وفي أعقاب ليلة صعبة شهدت اندلاع سلسلة حرائق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا اندمجت لتشكّل حريقًا هائلاً يتجاوز بأربع مرّات مساحة منطقة لندن الكبرى، انخفضت درجات الحرارة وهطلت الأمطار على المناطق التي اشتعلت فيها النيران، وفق «فرانس برس».

حرائق استراليا تودي بثلاثة أشخاص وتأتي على 150 منزلا

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان للصحافيين السبت «بينما كانت ليلة وطويلة وصعبة في أجزاء عدّة من نيو ساوث ويلز، نشعر بالارتياح هذا الصباح لعدم خسارة أي أرواح وعدم وقوع أي أضرار كبيرة في الممتلكات». ويتوقع أن تتواصل الأجواء الأكثر اعتدالاً لنحو أسبوع، ما يعطي عناصر الإطفاء الوقت لمحاولة السيطرة على الحرائق.

ووصف مفوض مكافحة حرائق الأرياف في ولاية نيو ساوث ويلز شين فيتزسيمونز الأجواء بأنها «أفضل سبعة أيام مرّت علينا بدون ارتفاع في معدلات الحرائق الخطيرة». وفي غضون أشهر، أودت حرائق الغابات الكارثية بـ26 شخصًا على الأقل ودمرت أكثر من ألفي منزل والتهمت نحو عشرة ملايين هكتار من الأراضي، ما يعادل منطقة تتجاوز مساحتها كوريا الجنوبية أو البرتغال.

ويقدّر العلماء في جامعة سيدني أن يكون نحو مليار حيوان من الثدييات والطيور والزواحف نفقوا في الحرائق. ورغم انخفاض درجات الحرارة، إلا أن السلطات حذّرت من أن موسم حرائق الغابات لم ينته بعد، في وقت لا تزال مئات الحرائق تستعر في أنحاء ولايات عدّة.

موجة الحر الحارقة تفاقم حرائق الغابات الأسترالية

وصرّح مدير الفريق المتخصص لمكافحة الحرائق في قرية توامبا ناثان بارندن لفرانس برس أن هطول الأمطار أمر «رائع» لكنه «غير كافٍ في هذه المرحلة لإخماد الحرائق».

وقال «سنحتاج لمئات المليمترات خلال فترة من الوقت لتصبح مكافحة الحرائق أسهل بالنسبة إلينا». ودعا رئيس وزراء ولاية فكتوريا دانيال أندروز السكان لتوخّي الحذر مشيراً إلى أن الأزمة التي تواصلت على مدى شهور «لا تزال بعيدة عن نهايتها».

وانعكس تحذيره في بلدة موغو، حيث لا تزال الكهرباء مقطوعة عن ما تبقى من شارعها الرئيسي بينما استخدمت المتاجر القليلة التي فتحت أبوابها المولّدات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أستراليا تقرر القضاء على عشرة آلاف جمل بنيران قناصة من مروحيات