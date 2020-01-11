لبنان يخسر حق التصويت في الأمم المتحدة لعدم تسديده اشتراكاته

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مؤتمر صحفي في أنقرة، 16 نوفمبر 2017. (أ ف ب)

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، السبت، عن «أسفها» لخسارة لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جراء عدم تسديده الاشتراكات المالية المتوجبة عليه للمنظمة الدولية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن سبع دول، بينها لبنان الذي يعاني منذ أشهر من انهيار اقتصادي يُهدد مواطنيه في لقمة عيشهم ووظائفهم، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة، وفق «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام إنها «تأسف» للقرار، آملة أن «تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر». وأكدت وزارة المالية من جهتها أنه «أوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الإثنين»، من دون تحديد قيمته.

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عليها».

ولم تُحدد وزارة الخارجية أسباب التأخير في تسديد المساهمات، لكنها أكدت أنها «قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة».

وعادة ترفع الوزارات طلباتها المالية لوزارة المالية لتحرير المبالغ المطلوبة وتسديدها. إلا أن وزارة المالية أعلنت من جهتها أنها «لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة».

وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى خمسين%.

وبموازاة ذلك، تشهد البلاد منذ 17 أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة، التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، ويعتبرون أنها عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة.