جنرال إيراني: نتحمل المسؤولية كاملة في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية

أكد قائد قوات الجو- فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أن جنديا أطلق الصاروخ الذي أسقط طائرة البوينغ الأوكرانية الأربعاء في طهران، من دون حصوله على تأكيد لأمر الإطلاق بسبب «تشويش» في الاتصالات.

وصرح العميد أمير علي حاجي زادة أن الجندي اعتقد أن الطائرة «صاروخ كروز»، وكان لديه «عشر ثوانٍ» لاتخاذ القرار، وفق «فرانس برس».

وأضاف الجنرال الإيراني في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي ونشرها موقع وكالة مهر للأنباء أنه: «يتحمل المسؤولية كاملة في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها». وقال حاجي زادة: «نتحمل المسؤولية كاملة في سقوط الطائرة الأوكرانية، وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشأن». وأضافت الوكالة نقلا عنه: «تمنيت الموت، ليتني مت ولم أسمع بمثل هذا النبأ».