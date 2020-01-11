خفر السواحل اليوناني: مصرع 12 على الأقل في غرق قارب لمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 12:48 مساء
متطوعة تحمل طفلاً بعد عملية إنقاذ في ليسبوس في 27 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم السبت جرّاء غرق مركب كان على متنه نحو 50 مهاجرا في البحر الأيوني (أحد أفرع البحر المتوسط)، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وحسب «فرانس برس»، أفاد المصدر «تم العثور حتى الآن على 12 جثة. لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة». مضيفًا أنه تم العثور على أكثر من 20 شخصًا على قيد الحياة.

وبدأت المياه بغمر القارب قرب جزيرة باكسي لدى محاولته على ما يبدو الوصول إلى إيطاليا. ولم تصدر تفاصيل بعد بشأن هويات المهاجرين الذين كانوا على متن المركب. وشاركت ستة قوارب لخفر السواحل اليوناني ومروحيتان تابعتان لسلاح البحرية في جهود الإنقاذ، بحسب ما أفادت السلطات.

وأفاد خفر السواحل أن أربع سفن شحن كانت تمر من المكان تساعد في العملية. ولقي آلاف المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور المتوسط في قوارب صغيرة وتقل أشخاصًا يتجاوز عددهم طاقتها. وأفادت منظمة الهجرة الدولية أن 22 شخصًا لقوا حتفهم أو لا يزالون مفقودين جرّاء غرق قوارب مهاجرين في المتوسط هذا الشهر.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن 73 شخصًا آخرين أُنقذوا في حوادث منفصلة في بحر إيجه يومي الجمعة والسبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
بوتين وإردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أستراليا تقرر القضاء على عشرة آلاف جمل بنيران قناصة من مروحيات