خامنئي أمر بنشر الحقيقة بشأن الطائرة الأوكرانية ودعا الجيش إلى «معالجة التقصير»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 12:05 مساء

أمر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، السبت، بنشر الحقيقة بعد تبلغه بأن طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة أسقطت، الأربعاء قرب طهران، عن طريق الخطأ، وفق ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

ونقلت «فرانس برس» عن الوكالة قولها إنه «فور إبلاغ المرشد الأعلى بالخطأ الكارثي» الجمعة، أمر بأن يتم «إطلاع الناس بصراحة وصدق» على نتائج التحقيقات. كما أمر خامنئي القوات المسلحة الإيرانية بمعالجة «التقصير» بعد الحادث.

وقال خامنئي: «أناشد هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة أن تتمّ متابعة موارد التقصير المحتملة في هذا الحادث الأليم» لضمان عدم تكرره، وفق بيان نشر على موقعه الرسمي وحسابه على «تويتر».

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