«البنتاغون» يتهم البحرية الروسية بالتصرف بـ«شكل عدائي» في بحر العرب

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية، البحرية الروسية الجمعة، بالتصرف «بشكل عدائي» في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها تصطدم بسفينة حربية أميركية.

وتجاهلت السفينة الروسية طلقات صوتية تحذيرية أطلقتها المدمرة «يو إس إس فاراغوت»، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا قبل أن تعود أدراجها متجنبة تصادما وشيكا، وفق الأسطول الخامس الأميركي الذي نشر تسجيلا مصورا للحادثة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال بيان صادر عن الأسطول الخامس: «في وقت بادرت السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم».

ويظهر الفيديو السفينة الروسية وهي تقترب بسرعة من مؤخرة السفينة الحربية الأميركية التي يبلغ طولها 510 أقدام (155 مترا).

واستمرت السفينة الروسية بالاقتراب لحد أنها باتت على بعد عشرات الأمتار من فاراغوت التي أطلقت عدة طلقات صوتية تجاهلها قبطان السفينة الروسية، وهي إشارات التحذير البحرية من خطر وقوع اصطدام.

وأضاف البيان الأميركي: «رفضت السفينة الروسية الامتثال في البداية، لكنها غيرت مسارها في النهاية وابتعدت السفينتان إحداهما عن الأخرى».

وفاراغوت موجودة في المنطقة كجزء من مجموعة السفن المرافقة لحاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس إبراهام لينكولن» التي نُشرت أواخر العام الماضي في الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر مع إيران.

وقال البيان: «البحرية الأميركية مستمرة على يقظتها، وهي مدربة على التصرف بطريقة محترفة»، مضيفا: «نستمر في حض السفن التابعة لكل الدول على العمل بالتوافق مع القوانين البحرية الدولية المعترف بها».

وفي موسكو، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الاتهامات الأميركية «لا تتطابق مع الواقع»، موضحة أن «المدمرة الأميركية انتهكت بشكل صارخ من خلال المناورة، جميع القواعد الدولية التي تهدف إلى تجنب الاصطدامات».

وقالت الوزارة في بيان: «تصرف الطاقم الروسي باحتراف بمناورة منعت الاصطدام» مع المدمرة الأميركية.

وذكرت الوكالات الروسية أن السفينة المخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية هي «إيفان خورس» من الأسطول الروسي في البحر الأسود.