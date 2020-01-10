برلسكوني يدعو إلى إنشاء «جيش أوروبي» متمم لحلف الأطلسي

زعيم حزب «فورتسا إيتاليا» سيلفيو برلسكوني. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا زعيم حزب «فورتسا إيتاليا» سيلفيو برلسكوني، أوروبا إلى استكمال خطوات تكاملها الاقتصادي بالتزامن مع «وضع سياسة خارجية ودفاعية مشتركة عبر إنشاء جيش أوروبي يأتي متممًا لحلف شمال الأطلسي وليس بديلًا عنه».

وأضاف برلسكوني في نهاية قمة لحزبه في مسقط رأسه بشمال إيطاليا، مدينة آركوري، الجمعة، أن «أوروبا يمكن أن تصبح كيانا سياسيا يتمتع بقدرة عسكرية مستقلة قادرة على لعب دور في التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين، بدءًا من التصدي للإرهاب، وصولًا إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط الذي ينطوي على مخاطر تؤثر في شواطئ البحر المتوسط وأفريقيا بأسرها»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى أن أفريقيا تتعرض «علاوة على ما سلف ذكره، للاختراق الاقتصادي الصيني الضخم، الذي يسهله غياب أوروبا عن السيناريوهات الأفريقية».

وفي هذا السياق، أكد زعيم «فورتسا إيتاليا»، أن «التحدي الصيني تحد عالمي، لا على المستوى الاقتصادي فحسب، بل السياسي أيضا»، واعتبره «تحديا لأنظمة تعارض بشكل صريح، الحضارة الغربية، الليبرالية والمسيحية، والتي نعبر عنها نحن كأوروبيين وإيطاليين».