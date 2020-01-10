رئيسة «النواب» الأميركي ترسل مادتي عزل ترامب إلى «الشيوخ» الأسبوع المقبل

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الجمعة، أنها تعتزم إرسال مادتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، واضعة حدًا لأزمة مع الجمهوريين حول إجراءات محاكمة الرئيس.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى اجتماع لأعضاء الحزب الديمقراطي: «طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزًا ليرسل للمجلس الأسبوع المقبل قرارًا بتعيين مديرين، وأن يحيل مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ» حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت رئيسة مجلس النواب التي اتهمت زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بتجاهل دعواتها لـ«محاكمة عادلة» ومنها الالتزام بالسماح لشهود بالإدلاء بإفاداتهم، إنها ستجري مشاورات مع الديمقراطيين، الثلاثاء المقبل، حول «سبل المضي قدمًا».