«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، البحرية الروسية بالتصرف «بشكل عدائي» في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها تتصادم بسفينة حربية أميركية.

ونشر الأسطول الخامس الأميركي تسجيلًا مصورًا للحادثة، قال إنه يُظهر «تجاهل السفينة الروسية طلقات تحذيرية من تصادم صادرة عن السفينة يو.إس.إس فراغوت»، ولفت إلى أن السفينة الروسية اقتربت إلى مسافة قريبة جدًا قبل أن تعود أدراجها، وبالكاد تجنبت التصادم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الأسطول الأميركي إنه برغم ابتعاد السفنية الروسية في نهاية المطاف فإن «تأخرها في بادئ الأمر عن الامتثال للقوانين الدولية واقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم».