بومبيو «يرجح» فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 06:30 مساء

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه «من المرجح» أن يكون صاروخ إيراني قد أسقط الطائرة الأوكرانية قرب طهران، مما أدى إلى مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

وقال بومبيو: «نعتقد أنه من المرجح أن يكون صاروخ إيراني قد أسقط  الطائرة. سننتظر مسار التحقيق قبل أن نتوصل إلى قرار نهائي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي تصريحات بومبيو وسط تزايد الضغوط الدولية على إيران للسماح بإجراء تحقيق يحظى «بمصداقية» في أسباب تحطم طائرة «البوينغ 737» الأربعاء، والذي قال عدد من الحكومات الغربية إنه نجم عن ضربة صاروخية غير مقصودة.

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