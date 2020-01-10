مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين في تفجير بمسجد في باكستان

جندي داخل المسجد الباكستاني الذي تعرض للتفجير، 10 يناير 2020. (فرانس برس).

أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع عشرة أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرين في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب باكستان، الجمعة.

وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان، محسن حسن بات، لوكالة «فرانس برس» إن الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا، كبرى مدن الإقليم، بينما أكد الطبيب محمد وسيم في مستشفى سندمان بكويتا وصول عشر جثث و16 جريحًا إلى المرفق الطبي.

ومن بين القتلى شرطي، وفق بات الذي أضاف أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرًا لخطورة إصابة بعض الجرحى، ولفت إلى أن خبراء تفكيك المتفجرات يحققون في نوع القنبلة وما إذا تم تفجيرها عن بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري.

وبلوشستان أكبر الأقاليم الباكستانية وأكثرها فقرًا، وهي محاذية لأفغانستان وإيران، وتنشط في الإقليم حركات التمرد الإنفصالي، ويتكرر وقوع الهجمات رغم انخفاض وتيرة العنف بشكل كبير في أماكن أخرى من باكستان، حسب «فرانس برس»