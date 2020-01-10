إسرائيل تعلن تطوير أجهزة الليزر العسكرية تزامنا مع التوتر في الشرق الأوسط

بطارية خاصة بنظام الدفاع المعروف باسم القبة الحديدية في شمالي إسرائيل، 21 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها حققت طفرة في تطوير أجهزة الليزر العسكرية مع تصاعد التوتر في المنطقة، بعد أن ضربت إيران قاعدتين يستخدمهما الأميركيون في العراق، ردا على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وصرح مسؤول إسرائيلي، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» أن «الليزر، الذي ما زال قيد التطوير، سيكون قادرًا على اعتراض كل شيء» يطلق على إسرائيل، بما في ذلك الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى والصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة دون طيار.

وقال المسؤول إن «التكنولوجيا الجديدة التي تأمل إسرائيل في اختبارها في وقت لاحق من هذا العام، تعتمد على استخدام الكهرباء لتشغيل الليزر».

دفاع جوي

وينظر إلى السلاح الجديد على أنه تكملة لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الحالية، مثل نظام الاعتراض قصير المدى المعروف باسم القبة الحديدية، ونظام الاعتراض متوسط المدى (مقلاع داود)، ونظام «حتس»، وهو نظام اعتراض الصواريخ على ارتفاعات عالية؛ لكن يبقى من غير الواضح متى سيتم تشغيل النظام، وفق «فرانس برس».

وفيما تستعد تل أبيب لاختبار التكنولوجيا الجديدة، تظل دول الشرق الأوسط في حالة تأهب بعد اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي. وأثار الاغتيال المفاجئ للجنرال سليماني حالة تأهب في إسرائيل، الحليف الوطيد للولايات المتحدة، فيما حذرت تل أبيب من أنها ستوجه «ضربة مدوية» في حال تعرضت لهجوم إيراني.

وأطلقت إيران صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق ردا على اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني سليماني، الأمر الذي يهدد بتفجير الوضع في المنطقة. وتعتبر إسرائيل إيران عدوها اللدود منذ أن أطاحت الثورة الإسلامية العام 1979 الشاه الموالي للغرب.