مسؤول إيراني: اعترضنا على إقلاع الطائرة الأوكرانية قبل تحطمها

قال مسؤول إيراني إن بلاده اعترضت على إقلاع الطائرة الأوكرانية بسبب وجود مشكلة فنية، لكن الشركة تجاهلت هذه الاعتراضات، حسب تصريح المسؤول إلى شبكة «بي بي سي» الإنجليزية.

وأعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عابد اليوم الجمعة أن «هناك أمرا واحدا مؤكدا هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ». وكانت الهيئة قالت إنها لن تسلم الصندوقين الأسودين للطائرة، التي نتج عن تحطمها مقتل نحو 180 شخصًا، إلى الولايات المتخدة، إذ إن الشركة المصنعة للطائرة (بوينغ) أميركية.

وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز «بوينغ 737»، بعد إقلاعها من مطار «الإمام الخميني» في العاصمة الإيرانية طهران، صباح الأربعاء الماضي، وكانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة.

وقالت السفارة الأوكرانية لدى إيران إنها تستبعد فرضية العمل الإرهابي أو إسقاط الطائرة المنكوبة بالصواريخ، فيما قالت شركة الخطوط الجوية الأوكرانية إنها فحصت الطائرة قبل يومين من الحادث، وإنها جديدة.