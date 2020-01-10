طهران: مؤكد أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 10:26 صباحا
موقع تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران، (الإنترنت).

أعلنت إيران أنها تستطيع التأكيد بأن طائرة «بوينغ» الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء الماضي بالقرب من طهران لم تصب بصاروخ.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده في تصريحات اليوم الجمعة: «هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ»، حسب ما ذكرت فرانس برس».

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية قالت إنها لن تسلم الصندوقين الأسودين للطائرة التي نتج عن تحطمها مقتل نحو 180 شخصًا، إلى الولايات المتخدة، إذ أن الشركة المصنعة للطائرة (بوينغ) أميركية.

وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز «بوينغ 737»، بعد إقلاعها من مطار «الإمام الخميني» في العاصمة الإيرانية طهران، صباح الأربعاء الماضي، وكانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الطائرة كانت على متنها 180 شخصا، إلا أن مصادر أوكرانية رسمية، من بينها مجلس الأمن والدفاع القومي، أعلنت أن عدد ركاب الطائرة بلغ 177 شخصاً (168 راكباً و9 أفراد للطاقم)، مشيرة إلى مقتل جميع الركاب.

وقالت السفارة الأوكرانية لدى إيران إنها تستبعد فرضية العمل الإرهابي أو إسقاط الطائرة المنكوبة بالصواريخ، فيما قالت شركة الخطوط الجوية الأوكرانية إنها فحصت الطائرة قبل يومين من الحادث، وأنها جديدة.

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