أميركا ستشارك في التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 08:16 صباحا
شعار الهيئة الوطنية لسلامة النقل الأميركية، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة النقل، مشاركتها في التحقيق الخاص بتحطم طائرة البوينغ الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران الأربعاء، وذلك عقب تلقيها مذكرة من السلطات الجوية المدنية الإيرانية في هذا الخصوص.

وقالت الوكالة في بيان إنها «تواصل متابعة الوضع حول تحطم الطائرة، وتقييم مستوى مشاركتها في التحقيق، كما أنها لم تطلق تكهنات حول أسباب» تحطم الطائرة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبموجب قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني، اختارت الهيئة ممثلا للتحقيق في هذه الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا معظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح، الخميس، أن مصادر استخبارية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت قرب طهران الأربعاء «أُسقِطت بصاروخ أرض - جو إيراني».

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وقال ترودو في مؤتمر صحفي: «لدينا معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك من حلفائنا ومن أجهزتنا... تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض - جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمدا». وطلبت إيران من كندا تقديم معلومات لها.

من جهته، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «شكوك» بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعيد إقلاعها، كما دعم مسؤولون أميركيون آخرون الطرح الذي قدمه ترودو.

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