نيويورك تايمز تنشر «مقطع فيديو» لإصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ في سماء إيران

نشرت جريدة النيويورك تايمز الأميركية مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني، يوضح إصابة الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران، الأربعاء، بصاروخ قبل محاولتها العودة إلى مطار طهران، لكنها انفجرت في السماء.

وقالت الجريدة الأميركية إنها تحققت من الفيديو الذي نشرته اليوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أن العديد من المصادر الاستخباراتية، بما في ذلك الكندية، تشير إلى أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت بالقرب من طهران الأربعاء «أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني».

ووفق «فرانس برس»، قال ترودو في مؤتمر صحفي «لدينا معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك من حلفائنا ومن أجهزتنا... تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً».