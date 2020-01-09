الفيليبين ترسل طائرات وسفينة لإخلاء العاملين من العراق

أعلنت الفيليبين أنها سترسل طائرات شحن عسكرية وسفينة للمساعدة في إجلاء العمال الفيليبينيين من العراق، بعد أن أمرت مواطنيها بمغادرة ذلك البلد عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف القوات الأميركية، حسب ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وأصدرت مانيلا أمر إخلاء إجباريا لمواطنيها من العراق بعد الهجوم الإيراني الذي جاء بعد توعد طهران بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية الجمعة، ويوجد في العراق نحو 1600 عامل فيليبيني، من بين مليوني فيليبيني يعملون في أنحاء الشرق الأوسط ويعتبرون ركيزة أساسية لاقتصاد بلادهم، وأطلقت إيران صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق ردا على اغتيال سليماني، الأمر الذي يهدد بتفجير الوضع في المنطقة.

وصرح وزير الدفاع الفيليبيني، ديلفن لورينزانا، للصحفيين أن الحكومة سترسل ثلاث طائرات شحن عسكرية وسفينة جديدة تابعة لحرس السواحل لإخراج المواطنين الفيليبينيين، ومن المرجح أن تقوم السفينة التي تسلمتها الفيليبين من فرنسا في ديسمبر الماضي، بنقل العمال إلى قطر، حسب الوزير، مضيفًا: «فور أن نقوم بجمع الفيليبينيين، فربما نقوم باستئجار طائرة أو سفن لإعادتهم إلى الوطن».

ويعمل نحو عشرة ملايين فيليبيني خارج بلادهم ويبعثون بحوالات مالية تعتبر شريان الحياة للفيليبين، حيث يعيش قسم كبير في فقر مدقع رغم ازدهار اقتصاد البلاد.