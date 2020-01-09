غدا.. مشاورات بين تركيا واليونان في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 10:52 صباحا
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية التركية استضافة أنقرة مشاورات سياسية مع نظيرتها اليونانية غدا الجمعة، في خطوة غير مسبوقة منذ تصاعد التوتر بين الجانبين نوفمبر الماضي.

ويرأس نائب وزير الشؤون الخارجية السفير ثيميستوكليس ديميريس، الوفد اليوناني، كما ستتناول المشاورات «العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية»، حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وتفاقمت الخلافات بين البلدين عقب توقيع تركيا مذكرة تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق، إذ دانت اليونان المذكرة، ووصفتها بـ«غير القانونية»، كما دعت الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي «ناتو» إلى التدخل من أجل حل الأزمة.

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وأمس، شارك وزير خارجية اليونان في اجتماع تنسيقي في القاهرة، ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص وإيطاليا، أعلنوا خلاله دعمهم لمؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية، ورفض مذكرة التفاهم الخاصة بالصلاحيات البحرية، والأخرى المتعلقة بالتعاون الأمني بين أنقرة وحكومة الوفاق.

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