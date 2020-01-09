مادورو يأمر بإجراء مناورات عسكرية منتصف الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 10:07 صباحا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبجانبه الأميرال البحري ريميخيو سيفايوس في عرض عسكري، يناير 2019، (ا ف ب)

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، بإجراء مناورات عسكرية في المدن الرئيسية في البلاد يومي 15 و16 فبراير، أي بعد أقل من خمسة أشهر من مناورات مماثلة أجراها الجيش على الحدود مع كولومبيا.

وقال مادورو في خطاب ألقاه بحضور كبار ضباط الجيش وقيادة الميليشيات المدنية، التي ستشارك أيضا في المناورات «سنجري أولى مناوراتنا العسكرية للعام 2020 (...) لنشر نظم الدفاع والجيش بأكمله»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها «للدفاع عن المدن»، معددا خمسا من كبرى مدن البلاد هي العاصمة كراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.

وكانت وحدات من الجيش والميليشيات المدنية شاركت في الفترة بين 10 و28 سبتمبر في مناورات عسكرية على طول الحدود مع كولومبيا. وفي خطابه دعا مادورو قواته، لأن تكون «مستعدة من أجل تحطيم أسنان الإمبريالية» إذا ما تعرضت بلاده لعدوان خارجي، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

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وقوام الجيش الفنزويلي 365 ألف عسكري، لكن مادورو يؤكد أن الميليشيات المدنية الموالية له تضم 3.7 مليون نسمة أي أكثر من 10% من سكان البلاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في يناير الفائت أن مادورو فاقد للشرعية بعد انتخابات شابتها انتقادات كثيرة، واعترفت على أثرها الولايات المتحدة وغالبية دول الغرب وأميركا اللاتينية برئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

لكن واشنطن لم تنجح بعد عام من تشديد الضغوط على كراكاس في الإطاحة بمادورو، الذي يحظى داخليا بدعم الجيش، وخارجيا بدعم دول عدة في مقدمها روسيا والصين، رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده.

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