إيران: الطائرة الأوكرانية المنكوبة حاولت العودة بعدما واجهت «مشكلة»

أشخاص بجانب حطام الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران، 8 يناير 2020، (ا ف ب)

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز «بوينغ 737»، التي تحطّمت أمس الأربعاء في طهران، استدارت للعودة بعدما واجهت «مشكلة».

وأفادت المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن «الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث»، الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت أن «الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع ثمانية آلاف قدم (نحو 2400 متر)، ولم يبعث الطيّار بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية»، مضيفة: «بحسب شهود العيان (...) شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدّته».



وأوضحت المنظمة أن «الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربا للخروج من منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث»، الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا. وذكرت المنظمة أنها استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.

ورفضت طهران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من طراز «بوينغ» لواشنطن مع استمرار التوتر بين الطرفين، على مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني في قصف أميركي، ثم الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران إلى قاعدتين عراقيتين بهما أميركيون أمس.