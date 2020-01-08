ترامب: إيران تستحق الأفضل والولايات المتحدة مستعدة للسلام مع من يبحث عنه

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى قادة إيران مفادها أن طهران «تستحق الأفضل» عبر النمو والازدهار، كما أن الولايات المتحدة «مستعدة للسلام مع من يبحث عنه».

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن بلاده سترد على الهجمات الإيرانية الأخيرة التى استهدفت قاعدتين في العراق بفرض عقوبات جديدة عليها، وطالب الدول الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي وعقد اتفاق جديد مع إيران.

وأكد الرئيس الأميركي أنه لم يصب أحد في الهجمات الإيرانية الأخيرة، مشيرًا إلى وقوع أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين. كما أوضح أن النظام الإيراني قتل 1500 من شعبه خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وعلق على العملية الأمنية التى استهدفت قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأوضح أن سليماني كان يخطط لهجمات ضد أميركا، مشيرًا إلى أنه مسؤول عن قتل أميركيين، وإشعال حروب أهلية في المنطقة.