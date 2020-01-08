زلزال يضرب منطقة قريبة من منشأة «بوشهر» النووية الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 04:09 مساء
العلم الإيراني في محطة بوشهر النووية، 10 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة، الأربعاء، منطقة تبعد نحو 50 كلم عن محطة بوشهر النووية الإيرانية قرب ساحل الخليج، كما أفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

وقال المعهد الأميركي، على موقعه الإلكتروني، إن الزلزال الذي حدد على عمق 10 كلم ضرب منطقة تقع على بعد 17 كلم جنوب- جنوب شرق برازجان عند الساعة 3.19 ت غ، بحسب «فرانس برس».

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن سكان بوشهر، موقع المحطة النووية الوحيدة في البلاد، شعروا بالزلزال. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المحطة. وأضافت الوكالة الإيرانية نقلاً عن رئيس مركز إدارة الأزمات في بوشهر جاهنغير دهقاني، أن سبعة أشخاص أُصيبوا بجروح نقل أربعة منهم إلى المستشفى.

وقالت في تقرير نُـشر بعد ساعات من وقوع الزلزال إن «فريق إدارة الأزمات متواجد في المنطقة ويقوم بتقييم الأضرار». ويأتي الزلزال الأخير بعد أسبوعين على زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب المنطقة نفسها دون التسبب بسقوط ضحايا أو أضرار.

ومحطة بوشهر، التي تنتج نحو ألف ميغاواط من الطاقة، قامت روسيا ببنائها بعد سنوات من التأخر وسلمت إلى إيران رسميًّا في سبتمبر 2013.

وفي 2016 بدأت شركات روسية وإيرانية في بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر بطاقة إضافية 1000 ميغاواط. ويتوقع أن يستغرق بناؤهما عشر سنوات. وأثارت الدول الخليجية المجاورة لإيران مخاوف بشأن منشأة بوشهر، وخطر حدوث تسرب إشعاعي في حال وقوع زلزال كبير.

وتسعى الجمهورية الإسلامية إلى خفض اعتمادها على النفط والغاز، وتعتزم بناء 20 محطة طاقة نووية خلال السنوات المقبلة.

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