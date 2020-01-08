رئيس الوزراء البريطاني يدعو إيران إلى «خفض التصعيد بشكل عاجل»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طهران إلى «خفض التصعيد بصورة عاجلة»، مدينا الهجمات الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق.

وقال جونسون أمام البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء: «بالتأكيد ندين الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات التحالف. على إيران أن تمتنع عن شن مثل هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة وعليها العمل من أجل خفض التصعيد بصورة عاجلة»، وذلك تعليقا على الهجوم الإيراني بصواريخ على قاعدتين عراقيتين فيهما جنود أميركييين، فجر اليوم، ردا على اغتيال واشنطن للجنرال قاسم سليماني، حسب «فرانس برس».