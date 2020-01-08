واشنطن تمنع الطيران المدني الأميركي من التحليق فوق هذه الدول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 01:01 مساء

منعت الوكالة الفدرالية الأميركية للطيران الطائرات المدنية الأميركية من التحليق فوق كل من العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عمان، وذلك بعيد ساعات من الهجوم الذي شنّته طهران فجر الأربعاء بصواريخ بالستية على قاعدتين تأويان قوات أميركية في العراق.

وقالت الوكالة في بيان إنها «بعثت برسائل إلى المشغلين الجويين تتضمن تفاصيل بشأن قيود على الطيران تحظر على مشغلي الطائرات المدنية الأميركية العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج الفارسي وبحر عمان».

وأتى هذا الحظر بعيد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق، في قصف قال إنه نفذه انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وفي واشنطن قال البنتاغون إن إيران أطلقت «أكثر من 12 صاروخا» على قاعدتين عسكريتين في العراق، في الأنبار وأربيل، تستخدمهما القوات الأميركية، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل «الرد» على هذه الضربة.

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