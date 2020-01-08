قناة «إن تي في» تكشف كيف هرب كارلوس غصن من اليابان

أفادت تفاصيل جديدة كشفت الإثنين حول الساعات الأولى لفرار كارلوس غصن أن المدير التنفيذي السابق لمجموعة «رينو- نيسان» استقل قطارًا من طوكيو إلى أوساكا، برفقة عدد من الأشخاص لم تحدد الشرطة اليابانية هويتهم بعد.

واستقل غصن قطارًا سريعًا، الأحد 29 ديسمبر، من طوكيو إلى أوساكا غرب البلاد التي وصل إليها مساء اليوم نفسه، وفق جريدة «يوميوري شيمبون» وقناة «إن تي في» اليابانيتين، وسافر غصن برفقة عدد من الأشخاص، تعمل الشرطة اليابانية حاليًا على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق الجريدة.

وقالت قناة «إن تي في» إن غصن استقل سيارة أجرة إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك، من جهتها، ذكرت شبكة «إن إتش كي» العامة، الإثنين، نقلًا عن مصادر قريبة من التحقيق أن غصن غادر منزله بمفرده بعد ظهر 29 ديسمبر، والتقى رجلين في فندق في طوكيو.

وأشارت القناة إلى أن الثلاثة استقلوا قطارًا فائق السرعة يطلق عليه «شينكانسن» من محطة شيناغوا في طوكيو ووصلوا إلى محطة في غرب أوساكا نحو الساعة 19.30، ونزل الثلاثة في فندق قرب مطار كانساي، لكن كاميرات المراقبة رصدت فقط الرجلين المرافقين لغصن أثناء مغادرة الفندق في وقت لاحق ذلك المساء، وفق «إن إتش كي».

وأضاف التقرير أن الرجلين كانا يحملان «صندوقين كبيرين» لم يقم موظفو الجمارك في المطار بفحصهما، غير أن الغموض لا يزال يلف الكثير من التفاصيل عن مغادرته، حيث أُفرج عن غصن المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية في أبريل 2019، لكنه أُبقي قيد الإقامة الجبرية في طوكيو، ومُنع من مغادرة اليابان خلال الفترة التي تسبق محاكمته.

وكان في إمكان غصن، بحسب شروط الإفراج عنه، أن يغادر بيته بحرية، والسفر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان دون طلب إذن المحكمة، وفي الوقت نفسه، يعتقد أن عناصر شركة خاصة يشتبه بأن «نيسان» كلفتهم مراقبة غصن أبدوا نوعًا من قلة الانتباه أو التركيز على مهمتهم، كما ذكر مصدر مقرب من محيط غصن لوكالة «فرانس برس»، لذلك نجح غصن في المغادرة وحيدًا ودون عقبات بيته في طوكيو في 29 ديسمبر، بحسب ما أظهرت صور كاميرات مراقبة اطلعت عليها الأسبوع الماضي وسائل إعلام يابانية.

وغصن متهم بأنه صرح للسلطات الضريبية عن راتب أقل مما كان يتقاضاه، وبتحويل جزء من مداخيله إلى ما بعد التقاعد وإخفاء ذلك عن المساهمين في الشركة، واستخدام ملايين الدولارات التابعة لشركة نيسان لأغراض شخصية، وليل الإثنين اعتبرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أن غصن قد يكون فر من اليابان بعدما وردته معلومات بأن النيابة العامة حصلت على أدلة قوية تدعم فرضية التحويل المفترض لأموال «نيسان».

وأوردت «جيجي برس» نقلًا عن مصادر مطلعة أن المدعين أبلغوا الدفاع خلال الإجراءات التمهيدية للمحاكمة في خريف العام الماضي، بالعثور على بريد إلكتروني يتضمن تقريرًا أرسلته شركة استثمارات لبنانية إلى غصن حول الأموال المحولة، لكن المرحلة التالية من الفرار لا تزال غامضة حتى الساعة. وبحسب المعلومات الأولية، استقل غصن طائرة خاصة ليل 29 ديسمبر باتجاه إسطنبول، ليصل مطار أتاتورك صباح اليوم التالي، ومن هناك غادر إلى بيروت عبر طائرة خاصة أخرى.

وقالت جريدتا «الجمهورية» اللبنانية و«وول ستريت جورنال» الأميركية إن غصن اختبأ في صندوق لآلات موسيقية لتفادي المرور عبر السلطات في مطار اليابان، حيث عثر المحققون الأتراك على الصندوق في إحدى الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمهما غصن، وعليه ثقوب تسمح له بالتنفس أثناء هروبه، وفق الجريدة الأميركية، وليس إلزاميًّا في اليابان تفتيش حقائب الطائرات الخاصة بالأشعة السينية، وفق ما أكدت وزارة النقل اليابانية.