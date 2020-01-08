روحاني: سنقطع أرجل الولايات المتحدة من المنطقة انتقاما لقاسم سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 10:22 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «الولايات المتحدة قطعت يد قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة»، حسب ما ذكرت «روسيا اليوم»، الأربعاء.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم استهداف قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلته في غارة بمطار بغداد الجمعة الماضي.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي وقعت فجر اليوم تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأميركيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غربي العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أميركيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أميركية.

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