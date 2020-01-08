«طيران أوكرانيا» توقف رحلاتها إلى طهران.. والرئيس زيلينسكي يشكل غرفة عمليات

طائرة بوينغ 737-3إيه7 تابعة لشركة الطيران الأوكرانية في مطار بن غوريون باسرائيل، 4 يوليو 2017 (فرانس برس).

قررت شركة الطيران الأوكرانية إيقاف رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى، بعد تحطم طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 في إيران، صباح اليوم الأربعاء.



وأمر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بتشكيل غرفة عمليات في المجلس القومي للأمن والدفاع بشأن تحطم الطائرة، على أن تضم الغرفة رئيس وزراء أوكرانيا، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الداخلية، ورئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ورئيس جهاز الدولة لحالات الطوارئ في أوكرانيا، ويتولى رئاسة الغرفة وزير الأمن القومي والدفاع أليكسي دانيلوف، حسب «روسيا اليوم».

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ووفقا لمجلس الأمن القومي والدفاع، تم إصدار تعليمات إلى غرفة العمليات بتنظيم مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالحادث، لتوضيح جميع ظروف المأساة، وتوفير معلومات عملية.



وأفادت الأنباء بأن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف تحطمت بالقرب من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران بعد وقت قصير من إقلاعها.



ووفقا للسلطات الأوكرانية، كان هناك 168 راكبا و 9 من أفراد الطاقم على متن الطائرة. وذكرت دائرة الخدمة القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية في أوكرانيا، أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا، فيما قالت وسائل الإعلام الإيرانية أن غالبية القتلى في الحادث هم مواطنون إيرانيون.