كييف تؤكد مقتل أفراد الطائرة الأوكرانية المحطمة في طهران

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ريغا في 16 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة «بوينغ 737» التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية، التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران «قتلوا».

وكتب على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»: «حسب المعلومات الأولية، فإن كل الركاب وأفراد طاقم الطائرة قتلوا»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المسؤول الكبير في الخارجية الأوكرانية فاسيل كيريليتش أعطى معلومات مماثلة لوكالة «فرانس برس» معلنا أنه «حسب الأرقام الأولية فإنه كان هناك 168 شخصا على متن الطائرة التي كان يفترض أن تقوم برحلة بين طهران وكييف».